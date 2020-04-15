Трамп обговорить із лідерами G7 боротьбу з коронавірусом

Трамп обговорить із лідерами G7 боротьбу з коронавірусом

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп проведе 16 квітня відеоконференцію з лідерами країн "Великої сімки" (G7) щодо питань координації зусиль у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє The National.

"У спільній роботі G7 використовує всеосяжний підхід до вирішення кризи в багатьох cферах, включно з охороною здоров'я, фінансами, гуманітарною допомогою, а також наукою і технікою", - заявив представник Білого Дому Джуд Дір.

Як зазначається, відеоконференція у четвер є продовженням віртуальної зустрічі 16 березня з метою розгляду зусиль щодо перемоги над коронавірусом.

Очікується, що в травні також відбудеться ще одна сесія G7, на якій буде обговорено підготовку до червневої відеоконференції. Вона мала пройти у президентській резиденції у Кемп-Девіді, однак через пандемію була перенесена в онлайн.

До "Групи семи" входять США, Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Канада та Японія. Всі ці країни сильно постраждали від поширення коронавірусної пандемії.

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Крім того, 19 квітня міністри охорони здоров'я країн G20 проведуть відеоконференцію, на якій будуть розглянуті наслідки COVID-19 на світовий сектор охорони здоров'я та суспільство, повідомляє Saudi Press Agency.

Їй передував позачерговий саміт «Великої двадцятки» у березні. Країни G20 домовилися вкласти у глобальну економіку понад $5 трильйонів в рамках зусиль для подолання негативного впливу пандемії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).

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