Трамп обговорить із лідерами G7 боротьбу з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп проведе 16 квітня відеоконференцію з лідерами країн "Великої сімки" (G7) щодо питань координації зусиль у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це заявили у Білому домі, повідомляє The National.

"У спільній роботі G7 використовує всеосяжний підхід до вирішення кризи в багатьох cферах, включно з охороною здоров'я, фінансами, гуманітарною допомогою, а також наукою і технікою", - заявив представник Білого Дому Джуд Дір.

Як зазначається, відеоконференція у четвер є продовженням віртуальної зустрічі 16 березня з метою розгляду зусиль щодо перемоги над коронавірусом.

Очікується, що в травні також відбудеться ще одна сесія G7, на якій буде обговорено підготовку до червневої відеоконференції. Вона мала пройти у президентській резиденції у Кемп-Девіді, однак через пандемію була перенесена в онлайн.

До "Групи семи" входять США, Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Канада та Японія. Всі ці країни сильно постраждали від поширення коронавірусної пандемії.

Крім того, 19 квітня міністри охорони здоров'я країн G20 проведуть відеоконференцію, на якій будуть розглянуті наслідки COVID-19 на світовий сектор охорони здоров'я та суспільство, повідомляє Saudi Press Agency.

Їй передував позачерговий саміт «Великої двадцятки» у березні. Країни G20 домовилися вкласти у глобальну економіку понад $5 трильйонів в рамках зусиль для подолання негативного впливу пандемії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).