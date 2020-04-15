Трамп: США призупиняють сплату внесків до ВООЗ

Дональд Трамп заявив що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це президент США заявив на прес-конференції в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, обробити та поділитися нею в належний спосіб», - наголосив американський лідер.

Він заявив, що його адміністрація припиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я до моменту, поки буде розслідувано «приховування поширення коронавірусу та помилки у реагуванні на нього».

Як повідомлялося, минулого тижня Трамп заявив про намір припинити фінансування ВООЗ, звинувачуючи організацію в тому, що через її некоректну звітність про поширення Covid-19 у США стрімко зросла захворюваність.

Фото: The White House