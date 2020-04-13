Від коронавірусу помер друг Трампа та спонсор республіканців - ЗМІ

У США від ускладнень коронавірусу COVID-19 помер відомий нью-йоркський забудовник і спонсор Республіканської партії Стенлі Чера, який також був близьким другом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до Чери.

«Стенлі Чера, відомий забудовник в Нью-Йорку та спонсор республіканців, який був співзасновником Crown Acquisitions, помер від ускладнень, пов’язаних з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йому було 70 років.

Повідомляється, що Чера також дружив з президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік Чера пожертвував 402,8 млн дол. організаціям, що займаються підтримкою президентства Трампа.

Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод у 2008-му із зятем Трампа та старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Чера також представляв Трампа на параді до Дня ветеранів в Нью-Йорку в листопаді минулого року, назвавши президента "своїм дорогим другом".

Трамп покликав Черу на свій мітинг у 2019 році в Гранд-Рапідс, штат Мічиган, назвавши його "одним із найбільших будівельників і фахівців із нерухомості у світі".

"Це чудовий хлопець, він був зі мною з самого початку", – сказав Трамп про Черу.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729.

У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).

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