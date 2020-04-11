Смертей від коронавірусу у США вже більше, ніж в Італії

Кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу у США сягнула 18 881.

Про це повідомляє сайт Worldometer.

Згідно з останніми даними, США знаходяться на першому місці як за кількістю підтверджених випадків хвороби COVID-19, так і за кількістю летальних випадків.

В Італії, яка до сьогоднішнього дня була першою за смертністю від коронавірусу у світі, наразі відомо про 18 849 тис. померлих.

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Загалом у США коронавірусом заразилися 507 534 особи. В Італії кількість підтверджених випадків становить 152 271.

В усьому світі станом на 19-ту годину нараховується 1 733 943 підтверджених випадків коронавірусу, 106 518 летальних випадків та 392 843 випадки одужання від недуги.