Спроби Росії скористатися пандемією для скасування санкцій ще будуть - Кислиця
Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю РБК-Україна.
«Росіяни великі майстри багатоходівок, вони можуть не мати вишуканості у своїх діях, вони часто діють кондово, і в заявах, і в дипломатичних кроках. Але вони майстри залаштункової, таємної дипломатії. Сподіватися, що Росія отримала відсіч позаминулого четверга і зупинилася, коли Україною та її партнерами було заблоковано російську резолюцію про санкції, не варто», - зазначив він.
За словами Кислиці, питання санкцій має дуже широкий електорат в ООН, зокрема на Генасамблеї.
«Тому РФ вдається, на жаль, заробити собі певні бали серед країн, що виступають проти односторонніх санкцій як таких», - додав постпред.
Кислиця зауважив, що коли Москва виносить питання санкцій на голосування Генеральної асамблеї ООН, то «вона це робить у красивій упаковці, яка приваблива для значної кількості членів Генасамблеї».
Український постперд наголосив, що нові спроби РФ скористатися ситуацією під час пандемії коронавірусу, щоб роздмухувати свою пропаганду, ще будуть.