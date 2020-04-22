У Британії від COVID-19 вже померли 18 тисяч осіб

Станом на середу 22 квітня кількість померлих від коронавірусу у Великій Британії вже перевищила 18 тисяч.

Про це повідомляє британський Департамент охорони здоров’я та соціального захисту на своїй сторінці у Twitter

«Станом на 9 ранку 22 квітня в країні було всього тестовано 411 192 особи, із яких позитивний результат виявився у 133 495. Станом на 17 годину 21 квітня серед госпіталізованих у Великій Британії зафіксовано, на жаль, 18 100 смертей», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 759 осіб.

Читайте також: Туреччина випередила Китай за кількістю інфікованих

Як повідомлялося, дані британського Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо також, що 16 квітня Велика Британія ще на 3 тижні продовжила карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.