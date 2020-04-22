Туреччина випередила Китай за кількістю інфікованих
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини, інформує власний кореспондент Укрінформу.
При цьому очільник МОЗ закликав співгромадян не впадати у відчай та не проявляти легковажності. Адже, за його словами, вони небезпечніші за вірус, тож необхідно дотримуватися карантинних заходів.
Таким чином, Туреччина за кількістю хворих на Covid-19 випередила Китай, звідки коронавірус розповсюдився на весь світ.
За останніми даними, у Китаї зареєстровано 82,8 тис. випадків зараження. Померли 4632 хворих, одужали понад 77 тисяч людей.
Зараз за кількістю інфікованих Туреччина посідає сьоме місце – після США, Іспанії, Італії, Франції, ФРН та Великої Британії.
Від початку пандемії в Туреччині проведено 713 409 тестів, у тому числі за минулу добу - 39 429. Епідемія забрала 1865 життів (119 за останню добу). Одужали - 14 918 та 1488 відповідно.