Туреччина випередила Китай за кількістю інфікованих

У Туреччині з початку пандемії Covid-19 захворіла 95 591 особа, за останню добу підтверджено 4611 нових випадків інфікування.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини, інформує власний кореспондент Укрінформу.

При цьому очільник МОЗ закликав співгромадян не впадати у відчай та не проявляти легковажності. Адже, за його словами, вони небезпечніші за вірус, тож необхідно дотримуватися карантинних заходів.

Таким чином, Туреччина за кількістю хворих на Covid-19 випередила Китай, звідки коронавірус розповсюдився на весь світ.

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За останніми даними, у Китаї зареєстровано 82,8 тис. випадків зараження. Померли 4632 хворих, одужали понад 77 тисяч людей.

Зараз за кількістю інфікованих Туреччина посідає сьоме місце – після США, Іспанії, Італії, Франції, ФРН та Великої Британії.

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Від початку пандемії в Туреччині проведено 713 409 тестів, у тому числі за минулу добу - 39 429. Епідемія забрала 1865 життів (119 за останню добу). Одужали - 14 918 та 1488 відповідно.