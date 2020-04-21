У Стамбулі відкрилася лікарня більш як на 2500 місць
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.
«Площа приміщень для розміщення пацієнтів становить 145 тис. кв. м, загальна закрита площа - 1 млн 21 тис. кв. м, медична зона - 304 тис. кв. м. У лікарні 725 кабінетів для прийому пацієнтів та 2682 ліжка у стаціонарі. За потреби їх усі можна перетворити на ліжка інтенсивної терапії», - зазначив міністр.
Реанімаційне відділення розраховане на 426 місць, тут також є 90 операційних та 28 пологових кімнат. Уже зараз готові прийняти пацієнтів 1035 ліжок, з них 155 для інтенсивної терапії.
У церемонії відкриття першого етапу лікарні в режимі відеоконференції взяв участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"До кінця поточного року буде введена в експлуатацію більшість з восьми міських лікарень, що нині перебувають на етапі будівництва. Решта відкриється наступного року", - заявив турецький лідер.
Нова стамбульська лікарня побудована за принципами заощадження ресурсів, що дозволяє заощаджувати 50% електроенергії. Повністю ввести її в експлуатацію планується до 15 травня.
За планами, згодом до цієї лікарні буде прокладено метро.
Фото: ntv.com.tr