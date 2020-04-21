У Стамбулі відкрилася лікарня більш як на 2500 місць

У районі Башакшехір турецького Стамбула відкрито перший етап лікарні на 2682 місць, яка після повного введення в експлуатацію матиме найбільше в Європі відділення інтенсивної терапії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.

«Площа приміщень для розміщення пацієнтів становить 145 тис. кв. м, загальна закрита площа - 1 млн 21 тис. кв. м, медична зона - 304 тис. кв. м. У лікарні 725 кабінетів для прийому пацієнтів та 2682 ліжка у стаціонарі. За потреби їх усі можна перетворити на ліжка інтенсивної терапії», - зазначив міністр.

Реанімаційне відділення розраховане на 426 місць, тут також є 90 операційних та 28 пологових кімнат. Уже зараз готові прийняти пацієнтів 1035 ліжок, з них 155 для інтенсивної терапії.

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У церемонії відкриття першого етапу лікарні в режимі відеоконференції взяв участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"До кінця поточного року буде введена в експлуатацію більшість з восьми міських лікарень, що нині перебувають на етапі будівництва. Решта відкриється наступного року", - заявив турецький лідер.

Нова стамбульська лікарня побудована за принципами заощадження ресурсів, що дозволяє заощаджувати 50% електроенергії. Повністю ввести її в експлуатацію планується до 15 травня.

За планами, згодом до цієї лікарні буде прокладено метро.

Фото: ntv.com.tr