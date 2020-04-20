Туреччина планує виробити 5 тисяч апаратів ШВЛ до кінця травня

Турецькі підприємства планують до кінця травня випустити 5 тисяч апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У той час коли світ постає перед труднощами, Туреччина успішно долала перешкоди, аби створити власні апарати ШВЛ… Не так давно було доставлено 115 апаратів з закордону. Зараз ми бачимо сто апартів вітчизняного виробництва. Ще 5 тисяч буде виготовлено», - наголосив Ердоган на відеоконференції.

Перші апарти, про які згадав турецький лідер, передано новій лікарні у Стамбулі. Ердоган уточнив, що 5 тисяч нових апаратів ШВЛ буде вироблено до кінця наступного місяця.

Як повідомлялося, наприкінці березня провідні турецькі компанії оборонної промисловості взялися спільно налагодити виробництво апаратів штучної вентиляції легень, аби забезпечити потреби країни в умовах пандемії коронавірусу.