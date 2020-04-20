У Туреччині одужали близько 12 тисяч хворих на COVID-19

У Туреччині в результаті інфікування коронавірусом та лікування одужали майже 12 тисяч людей. Кількість померлих перевищила 2 тисячі, загалом заражених - понад 86 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«Заходи, що вживаються, приносять результати. Збільшення кількості тестів, що проводяться щодня, так само як і відповідальна поведінка, зменшуватиме кількість нових випадків», - наголосив він.

За підсумками минулої доби, в країні зареєстровано 3977 нових випадків інфікування (всього - 86306), померло 127 людей (всього - 2017), одужали - 1523 (всього - 11976).

За добу було проведено 35 344 тести, загальна їх кількість досягла 634 277.

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Як відомо, на цьому тижні прогнозують досягнення піку рівня інфікування коронавірусом. У минулі вихідні в 31 провінції країни було запроваджено комендантську годину та повну заборону виходу з дому для всіх категорій громадян.

За даними Worldometers, у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 414 298 осіб, з них 165 172 померли, 629 431 людина одужала.