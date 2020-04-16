У Туреччині на карантин закрили 227 населених пунктів

У Туреччині закрито на карантин 227 населених пунктів у 58 з 81 провінціях по всій країні.

Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Туреччини, повідомляє власкор Укрінформу.

«Карантинні заходи застосовуються у 58 провінціях. У трьох провінціях повністю, у двох адміністративних центрах провінцій, у 6 округах, 85 районах, 115 селах та 16 хуторах, - загалом у 227 населених пунктах», - йдеться у заяві.

Зокрема серед введених заходів - обмеження в’їзду та виїзду з визначених населених пунктів.

Заходи вживаються в рамках протидії поширенню коронавірусу.

У Туреччині за минулу добу було зроблено 34090 тестів на виявлення коронавірусу, з них 4281 дали позитивний результат. Померло 115 людей, 875 одужали. Загальна кількість померлих - 1518, одужалих - 5674.

Фото: AA