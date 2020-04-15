Через коронавірус із тюрем Туреччини випустять десятки тисяч в’язнів

У Туреччині набув чинності закон, відповідно до якого задля запобігання поширенню коронавірусу з в'язниць буде випущено частину засуджених.

Загалом під дію закону підпадає близько 90 тисяч осіб, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У парламенті документ був прийнятий 279 голосами, проти висловився 51 депутат.

Закону не поширюється на осіб, які відбувають покарання за злочини, пов’язані з тероризмом, сексуальним насильством, наркотиками, умисними вбивствами та насильством над жінками.

Натомість так зване хатнє ув'язнення передбачається, зокрема для осіб старших 65 років, жінок, які мають дітей віком до семи років, а також засуджених, які потребують особливої допомоги. Неповнолітнім може бути скорочено термін покарання.

Звільнення відбуватимуться під судовим контролем до кінця травня.

Як повідомили в мін'юсті Туреччини, вже підтверджено 17 випадків інфікування коронавірусом серед ув’язнених, у т.ч. три смертельні. Окрім того, зафіксовано 79 випадків інфікування персоналу в’язниць, а також 80 - суддів та прокурорів.

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За останніми даними, від коронавірусної хвороби у Туреччині померли 1403 особи (107 за минулу добу). Водночас одужали 4799 пацієнтів (за добу - 842).