У Туреччині за добу від Covid-19 одужали більше пів тисячі пацієнтів

За минулу добу з лікарень Туреччини виписали 511 пацієнтів, загалом у країні від Covid-19 одужали майже 4 тисячі людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

«Кількість проведених тестів скоро сягне 500 тисяч. Зростання очікуваної кількості випадків у порівнянні з дедалі більшою кількістю тестів скорочується. Статистика ранньої діагностики та лікування, а також кількості одужалих зростає», - повідомив міністр.

Він також поінформував, що за минулу добу в країні було проведено 34 456 тестів, з них 4093 дали позитивний результат. Водночас померли 98 хворих, загалом Covid-19 забрав у Туреччині 1296 життів.

Як повідомлялося, турецькі науковці з університету Сакарья розробили власний тест для виявлення Covid-19.

Для розробки тестового набору було отримано секрет з носа та горла людей, заражених коронавірусом, та проведено лабораторні дослідження. При цьому в наборі для тестування замість матеріалів з бавовни використовують дакрон, що є більш ефективним.