У Туреччині зменшується кількість хворих з COVID-19 у реанімації

У Туреччині від COVID-19 померло 1006 людей, за добу в результаті проведення 30 864 тестів виявлено 4747 нових випадків інфікування.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

«Кількість щоденних тестів перевищила 30 тисяч. Кількість лабораторій зросла до 106. Показник кількості пацієнтів, які потрапляють до реанімації, продовжує зменшуватися. Ми підтримуємо рівень швидкості одужання пацієнтів. Дані свідчать, що в найближчі дні цей показник буде збільшуватися», - повідомив міністр.

Всього за добу проведено 30 864 тести, 4747 з них дали позитивний результат. Кількість померлих за добу - 98, за весь період - 1006. Одужала 281 людина, загалом - 2423 особи. Загалом було проведено 307 210 тестів, загальна кількість виявлених випадків інфікування - 47029. Наразі в реанімації перебуває 1667 людей.

Як повідомлялося, у Туреччині станом на 8 квітня під посиленими карантинними заходами перебувало населення в 45 провінціях (з 81). Під загальними карантинними обмеженнями – 156 населених пунктів, з них – 2 адмінцентри районів, 6 малих міст, 92 села, 47 мікрорайонів, 9 хуторів.

Сьогодні запроваджено посилені карантинні заходи у чотирьох прибережних районах провінції Баликесір, що на заході Туреччини.