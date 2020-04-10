У Туреччині закрили в’їзд до кількох популярних туристичних районів
Про це йдеться у документі, яке оприлюднило губернаторство провінції Баликесір, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
"В’їзд до районів Айвалик, Гьомеч, Бурханіє та Едреміт закритий відповідно до рішення санітарної служби, інструкцій МОЗ та наукового комітету", – вказано у документі.
Зазначається, що вводиться заборона для в’їзду та виїзду приватним транспортом для всіх, окрім мешканців вказаних районів. Також заборона не стосуватиметься транспорту, який задіяний у роботі системи постачання продуктів харчування, ліків та інших необхідних для життєдіяльності товарів.
Загалом, як повідомило днями МВС Туреччини, станом на 8 квітня в країні під посиленими карантинними заходами перебувало населення в 45 провінціях (з 81). Під загальними карантинними обмеженнями – 156 населених пунктів, з них – 2 адмінцентри районів, 6 малих міст, 92 села, 47 мікрорайонів, 9 хуторів.
Фото: turkeyforfriends.com