У Туреччині закрили в’їзд до кількох популярних туристичних районів

У чотирьох прибережних районах провінції Баликесір, що на заході Туреччини, введено посилені карантинні заходи – райони закрито для в’їзду відпочивальників.

Про це йдеться у документі, яке оприлюднило губернаторство провінції Баликесір, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

"В’їзд до районів Айвалик, Гьомеч, Бурханіє та Едреміт закритий відповідно до рішення санітарної служби, інструкцій МОЗ та наукового комітету", – вказано у документі.

Зазначається, що вводиться заборона для в’їзду та виїзду приватним транспортом для всіх, окрім мешканців вказаних районів. Також заборона не стосуватиметься транспорту, який задіяний у роботі системи постачання продуктів харчування, ліків та інших необхідних для життєдіяльності товарів.

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Загалом, як повідомило днями МВС Туреччини, станом на 8 квітня в країні під посиленими карантинними заходами перебувало населення в 45 провінціях (з 81). Під загальними карантинними обмеженнями – 156 населених пунктів, з них – 2 адмінцентри районів, 6 малих міст, 92 села, 47 мікрорайонів, 9 хуторів.

Фото: turkeyforfriends.com