У Туреччині медиків захищатимуть мобільні кабіни

У медичному центрі турецького університету Van Yüzüncü Yil University у провінції Ван на сході країни, виготовили спеціальні мобільні кабіни для додаткового захисту медичних працівників, зокрема під час відбору проб для проведення тестів на коронавірус та проведення інтубації.

Про це повідомляє інформагентство DHA.

«Ми почали виготовляти мобільні кабіни, призначені для відбору проб, та кабіни для інтубації, аби запобігти ризику передачі коронавірусу медичним працівникам під час процедур», - повідомив головний лікар медцентру.

Фото: DHA

Він наголосив, що мобільні кабіни дають змогу додатково захистити медичний персонал попри використання захисних костюмів, масок та екранів.

За словами головного лікаря, окрім кабін звичайного розміру вже виготовлено кабіни для відбору пробу у дітей. Також у медцентрі налагодили виробництво масок та захисних екранів.

За останніми даними у Туреччині було за добу зафіксовано 4117 нових випадків інфікування, 87 людей померли. Загальна кількість інфікованих досягла показника 38226, померлих - 812. Одужало 1846 пацієнтів.

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