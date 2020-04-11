У Туреччині ввели комендантську годину

Сьогодні у 31 провінції в Туреччині вступає в дію заборона на вихід з дому, комендантська година триватиме до 24.00 12 квітня.

Відповідне рішення прийняте на рівні Міністерства внутрішніх справ, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.

«У 30 провінціях, що мають статус метрополій: Адана, Анкара, Анталія, Айдин, Баликесір, Бурса, Денізлі, Діярбакир, Ерзурум, Ескішехір, Газіантеп, Хатай, Стамбул, Ізмір, Кахраманмарас, Кайсері, Коджаелі, Конья, Малатія, Маніса, Мардін, Мерсін, Мугла, Орду, Сакарія, Самсун, Шанлиурфа, Текірдаг, Трабзон, Ван та на всій території в межах провінції Зонгулдака з 24.00 10.04.2020 до 24:00 до 12.04.2020 заборонено вихід на вулицю для всіх громадян», - вказано в циркулярі, який було оприлюднено та розіслано губернаторам провінцій.

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При цьому заборона не буде розповсюджуватися на підприємства по виробництву хлібобулочних виробів, товарів та матеріалів для здоров’я, установи охорони здоров’я та аптеки, автозаправки та ветлікарні, підприємства стратегічних секторів економіки. Також продовжуватимуть роботу служби доставки, пошта та перевізники.

Як повідомлялося, за минулу добу в Туреччині було проведено 30864 тести, 4747 з них дали позитивний результат. Кількість померлих за добу - 98, за весь період - 1006. Одужало -281, загалом - 2423. Загалом було проведено 307210 тестів, загальна кількість виявлених випадків інфікування - 47029. На разі в реанімації перебуває 1667, інтубованих - 1062.

Фото: АА.