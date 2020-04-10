У Британії за добу зафіксували майже тисячу смертей від коронавірусу

В Об’єднаному Королівстві Великої Британії за останню добу від коронавірусу загинули майже 1000 осіб – найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я та соціального захисту країни.

Як зазначається, за останні 24 години у Британії від коронавірусу померли 980 осіб – найбільше з початку епідемії. Загальна кількість загиблих від коронавірусу у Британії зросла до 8 958.

Слід зауважити, що вперше число загиблих перевищило 900 цієї середи, 8 квітня, коли було повідомлено про 938 смертей. А наступного дня, 9 квітня, була інформація про 881 загиблого.

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В цілому ж, кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні зросла до 73 758, за останню добу виявили 8681 новий випадок. Це також максимальна кількість нових заражень за добу з початку епідемії. Тести на коронавірус у Британії здали вже понад 256 тисяч осіб.