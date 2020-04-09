У Британії кількість померлих від коронавірусу наблизилася до восьми тисяч

У Британії протягом останньої доби зареєстрували 881 летальний випадок внаслідок пандемії коронавірусу, загальна кількість померлих в країні зросла до 7 978.

Про це інформує Sky News.

"Ще 881 пацієнт помер у Великій Британії унаслідок пандемії коронавірусу, загальна кількість смертей зросла до 7 978", - йдеться у повідомленні.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії зараз становить 65 077 осіб. Ці дані підтвердив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Він додав, що Велика Британія "повинна продовжити дію запобіжних заходів, щоб не надати коронавірусу другого шансу вбити ще більше людей".

Станом на 20-ту годину 9 квітня, згідно з даними Worldоmeter, у світі на коронавірус захворіли 1 563 847 людей. З них 345 850 пацієнтів одужали, а 91 830 — померли.

Фото: Sky News