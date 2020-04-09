Джонсону вже краще, але він досі у реанімації

Стан прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого підтвердився коронавірус COVID-19, продовжує покращуватися, однак, він все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Про це у четвер заявив речник британського прем’єра, повідомляє Sky News.

За його словами, стан прем'єр-міністра "продовжує покращуватися" в реанімації. Джонсон провів у лікарні четверту ніч, яку на Даунінг-стріт охарактеризували, як "гарну".

Він перебуває у лондонській лікарні "Сент-Томас".

Раніше у середу міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Джонсон вже "сидить у ліжку та позитивно взаємодіє з лікарями клініки".

Як повідомляв Укрінформ, 55-річний прем'єр був госпіталізований увечері 5 квітня. Ніч проти вівторка Джонсон провів у відділенні інтенсивної терапії через загострення коронавірусної хвороби.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 9 квітня у світі зафіксовано понад 1,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 89,7 тис. летальних. Понад 337 тис. людей одужало.

У Британії кількість зафіксованих випадків коронавірусу становить понад 60,7 тис. Близько 7 тис. осіб померли.

Фото: АА