Джонсону вже краще, але він досі у реанімації
Про це у четвер заявив речник британського прем’єра, повідомляє Sky News.
За його словами, стан прем'єр-міністра "продовжує покращуватися" в реанімації. Джонсон провів у лікарні четверту ніч, яку на Даунінг-стріт охарактеризували, як "гарну".
Він перебуває у лондонській лікарні "Сент-Томас".
Раніше у середу міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Джонсон вже "сидить у ліжку та позитивно взаємодіє з лікарями клініки".
Як повідомляв Укрінформ, 55-річний прем'єр був госпіталізований увечері 5 квітня. Ніч проти вівторка Джонсон провів у відділенні інтенсивної терапії через загострення коронавірусної хвороби.
За даними сайту Worldometer, станом на ранок 9 квітня у світі зафіксовано понад 1,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 89,7 тис. летальних. Понад 337 тис. людей одужало.
У Британії кількість зафіксованих випадків коронавірусу становить понад 60,7 тис. Близько 7 тис. осіб померли.
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