У Британії заявляють про покращення здоров’я Джонсона
Про це інформує BBC.
"Стан прем'єр-міністра Бориса Джонсона покращується після двох ночей у реанімації з діагнозом коронавірус", - заявив Сунак.
За словами міністра, Джонсон вже «сидить у ліжку та позитивно взаємодіє з лікарями клініки».
Джонсон був доставлений до лікарні Св. Томаса у Лондоні в неділю - за 10 днів після тестування на коронавірус, у понеділок його помістили до реанімації.
Це повідомлення з'явилося на тлі фіксації 938 нових випадків смерті від коронавірусу у Великій Британії протягом останньої доби. Загальна кількість загиблих внаслідок епідемії у Британії зараз становить 7 097 осіб. Загальна кількість інфікованих - 60 733.
За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 478 469 випадків COVID-19, зокрема 86 748 летальних, 316 855 осіб одужали.
Фото: АА