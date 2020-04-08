У Британії заявляють про покращення здоров’я Джонсона

Міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак заявив, що голова уряду країни Борис Джонсон, у якого виявили коронавірус, почувається краще після двох днів лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Про це інформує BBC.

"Стан прем'єр-міністра Бориса Джонсона покращується після двох ночей у реанімації з діагнозом коронавірус", - заявив Сунак.

За словами міністра, Джонсон вже «сидить у ліжку та позитивно взаємодіє з лікарями клініки».

Джонсон був доставлений до лікарні Св. Томаса у Лондоні в неділю - за 10 днів після тестування на коронавірус, у понеділок його помістили до реанімації.

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Це повідомлення з'явилося на тлі фіксації 938 нових випадків смерті від коронавірусу у Великій Британії протягом останньої доби. Загальна кількість загиблих внаслідок епідемії у Британії зараз становить 7 097 осіб. Загальна кількість інфікованих - 60 733.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 478 469 випадків COVID-19, зокрема 86 748 летальних, 316 855 осіб одужали.

Фото: АА