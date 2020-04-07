В уряді Джонсона самоізолювався ще один міністр
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на його помічників.
«Майкл Гоув пішов у самоізоляцію після того, як член його родини показував симптоми коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
За словами помічників, міністр Кабінету міністрів Великої Британії слідує офіційним рекомендаціям про двотижневий карантин. Однак сам міністр не хворіє на коронавірус.
Зазначається, що Гоув планує впродовж свого карантину працювати з дому.
Як повідомлялося, британський 55-річний прем'єр-міністр Борис Джонсон був госпіталізований в Лондоні з «постійними симптомами» COVID-19 в неділю ввечері. Він провів ніч на вівторок у відділенні інтенсивної терапії через загострення симптомів коронавірусу.
За словами Букінгемського палацу, королева була проінформована про здоров'я прем'єра.
Світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона, висловили свою підтримку Джонсону.
Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок та головний лікар країни раніше заразились коронавірусом, але вже повернулись до роботи.