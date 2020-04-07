В уряді Джонсона самоізолювався ще один міністр

Міністр Кабміну Великої Британії Майкл Гоув пішов на самоізоляцію після того, як у члена його родини з'явилися симптоми коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на його помічників.

«Майкл Гоув пішов у самоізоляцію після того, як член його родини показував симптоми коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За словами помічників, міністр Кабінету міністрів Великої Британії слідує офіційним рекомендаціям про двотижневий карантин. Однак сам міністр не хворіє на коронавірус.

Зазначається, що Гоув планує впродовж свого карантину працювати з дому.

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Як повідомлялося, британський 55-річний прем'єр-міністр Борис Джонсон був госпіталізований в Лондоні з «постійними симптомами» COVID-19 в неділю ввечері. Він провів ніч на вівторок у відділенні інтенсивної терапії через загострення симптомів коронавірусу.

За словами Букінгемського палацу, королева була проінформована про здоров'я прем'єра.

Світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона, висловили свою підтримку Джонсону.

Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок та головний лікар країни раніше заразились коронавірусом, але вже повернулись до роботи.