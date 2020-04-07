В уряді Джонсона самоізолювався ще один міністр

В уряді Джонсона самоізолювався ще один міністр

Укрінформ
Міністр Кабміну Великої Британії Майкл Гоув пішов на самоізоляцію після того, як у члена його родини з'явилися симптоми коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на його помічників.

«Майкл Гоув пішов у самоізоляцію після того, як член його родини показував симптоми коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За словами помічників, міністр Кабінету міністрів Великої Британії слідує офіційним рекомендаціям про двотижневий карантин. Однак сам міністр не хворіє на коронавірус.

Зазначається, що Гоув планує впродовж свого карантину працювати з дому.

Читайте також: Джонсон провів ніч у реанімації

Як повідомлялося, британський 55-річний прем'єр-міністр Борис Джонсон був госпіталізований в Лондоні з «постійними симптомами» COVID-19 в неділю ввечері. Він провів ніч на вівторок у відділенні інтенсивної терапії через загострення симптомів коронавірусу.

За словами Букінгемського палацу, королева була проінформована про здоров'я прем'єра.

Світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона, висловили свою підтримку Джонсону.

Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок та головний лікар країни раніше заразились коронавірусом, але вже повернулись до роботи. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-