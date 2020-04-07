Джонсон провів ніч у реанімації
Про це повідомляє BBC.
«Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був змушений провести ніч у відділенні інтенсивної терапії центрального госпіталю Лондона після того, як у нього погіршилися симптоми коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
У офісі глави уряду на Даунінг-стріт заявили, що Джонсон був переведений у це відділення за порадою своєї медичної бригади.
Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба замінити його «там, де це необхідно», додав прессекретар.
Як відомо, британський 55-річний прем'єр-міністр був госпіталізований в Лондоні з «постійними симптомами» COVID-19 в неділю ввечері.
За словами Букінгемського палацу, королева була проінформована про здоров'я прем'єра.
Світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона, висловили свою підтримку Джонсону.
Фото: АА