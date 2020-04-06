Прем'єра Британії поклали до відділення інтенсивної терапії — ЗМІ

Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона поклали до відділення інтенсивної терапії через коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

За повідомленнями, стан здоров'я прем'єра погіршився в останні години, після чого лікарі вирішили перемістити його ближче до апаратів штучного дихання.

Як повідомляє телеканал CNN, Джонсон сам попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба, який також є першим державним секретарем, тимчасово замінити його.

"Упродовж сьогоднішнього дня стан прем'єр-міністра погіршився, і за порадою медичної команди його перевели до відділення інтенсивної терапії", - наводить телеканал заяву офісу глави британського уряду.

Читайте також: Зеленський побажав Джонсону швидкого одужання

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Бориса Джонсона помістили до лікарні Святого Томи із "вираженими симптомами" коронавірусної інфекції.