Прем'єра Британії поклали до відділення інтенсивної терапії — ЗМІ
Укрінформ
Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона поклали до відділення інтенсивної терапії через коронавірус.
Про це повідомляє ВВС.
За повідомленнями, стан здоров'я прем'єра погіршився в останні години, після чого лікарі вирішили перемістити його ближче до апаратів штучного дихання.
Як повідомляє телеканал CNN, Джонсон сам попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба, який також є першим державним секретарем, тимчасово замінити його.
"Упродовж сьогоднішнього дня стан прем'єр-міністра погіршився, і за порадою медичної команди його перевели до відділення інтенсивної терапії", - наводить телеканал заяву офісу глави британського уряду.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю Бориса Джонсона помістили до лікарні Святого Томи із "вираженими симптомами" коронавірусної інфекції.