Зеленський побажав Джонсону швидкого одужання

Президент України Володимир Зеленський побажав прем’єру Великої Британії Борису Джонсону, у якого раніше діагностували коронавірус, швидкого одужання після того, як його помістили в одну з лікарень Лондона.

Про це глава Української держави повідомив у Twitter.

«Залишайтеся здоровим, Борисе Джонсон! Ми співчуваємо Вам і бажаємо швидкого одужання», - написав Зеленський.

Президент також наголосив, що разом зможемо подолати коронавірус.

Водночас президент США Дональд Трамп також побажав британському прем’єру швидкого одужання.

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Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, у якого раніше діагностували коронавірус, потрапив до однієї з лікарень Лондона.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.