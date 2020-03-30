Принц Чарльз вилікувався від коронавірусу

Принц Чарльз, син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, одужав після COVID-19 та вийшов із режиму самоізоляції.

Про це заявили у вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї Кларенс-гаус, повідомляє ВВС.

“У Кларенс-гаус сьогодні підтвердили, що, порадившись зі своїм лікарем, принц Уельський вийшов з режиму самоізоляції”, - сказав речник.

Офіційний представник палацу заявив, що принц Чарльз здоровий і дотримується обмежень британського уряду.

Він провів семиденний карантин у своєму будинку в приватній резиденції англійських королів в Шотландії - Балморал.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня стало відомо, що у принца Чарльза діагностували коронавірус COVID-19. У його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, яка також здала тест, коронавірусної інфекції не було виявлено.

Принц Чарльз востаннє зустрічався з Королевою Єлизаветою ІІ 12 березня.

Серед інфікованих високопосадовців у Британії - прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Станом на 30 березня, у Британії, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 19,5 тисяч хворих на коронавірус, та 1,2 тис. летальних випадків від нього.