У міністра охорони здоров’я Британії також виявили коронавірус

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Twitter.

«Після медичної консультації мені порадили зробити тест на коронавірус. Я пройшов позитивний тест. На щастя, я маю легкі симптоми і працюю вдома та перебуваю на самоізоляції», - написав Хенкок.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

Раніше стало відомо, що у прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та принца Чарльза, сина британської королеви Єлизавети ІІ, діагностували коронавірус Covid-19.

Водночас у Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета ІІ зараз перебуває у гарному стані. Востаннє вона бачилася з Джонсоном 11 березня і дотримується усіх відповідних порад лікарів щодо її здоров’я.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: Getty Images