У міністра охорони здоров’я Британії також виявили коронавірус
Про це він повідомив у Twitter.
«Після медичної консультації мені порадили зробити тест на коронавірус. Я пройшов позитивний тест. На щастя, я маю легкі симптоми і працюю вдома та перебуваю на самоізоляції», - написав Хенкок.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
Раніше стало відомо, що у прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та принца Чарльза, сина британської королеви Єлизавети ІІ, діагностували коронавірус Covid-19.
Водночас у Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета ІІ зараз перебуває у гарному стані. Востаннє вона бачилася з Джонсоном 11 березня і дотримується усіх відповідних порад лікарів щодо її здоров’я.
За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.
Фото: Getty Images