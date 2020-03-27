У міністра охорони здоров’я Британії також виявили коронавірус

У міністра охорони здоров’я Британії також виявили коронавірус

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Укрінформ
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Twitter.

«Після медичної консультації мені порадили зробити тест на коронавірус. Я пройшов позитивний тест. На щастя, я маю легкі симптоми і працюю вдома та перебуваю на самоізоляції», - написав Хенкок.

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Раніше стало відомо, що у прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та принца Чарльза, сина британської королеви Єлизавети ІІ, діагностували коронавірус Covid-19.

Водночас у Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета ІІ зараз перебуває у гарному стані. Востаннє вона бачилася з Джонсоном 11 березня і дотримується усіх відповідних порад лікарів щодо її здоров’я.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: Getty Images

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