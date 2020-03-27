У прем’єра Британії виявили коронавірус

У прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виявили коронавірус Covid-19.

Про це він повідомив у Twitter.

«Протягом останніх 24 годин у мене з'явилися легкі симптоми, і я отримав позитивний тест на коронавірус. Зараз я перебуваю на самоізоляції, але продовжуватиму керувати діями уряду по боротьбі з вірусом за допомогою відеозв'язку. Разом ми переможемо», - заявив Джонсон.

Він також подякував усім, чиї зусилля спрямовані на боротьбу з пандемією і хто продовжує працювати на благо держави.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Принца Чарльза, сина королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, також діагностували коронавірус Covid-19.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.