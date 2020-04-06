Прем'єр Британії Джонсон залишається у лікарні

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, хворий на COVID-19 і госпіталізований напередодні, залишається у лікарні під наглядом лікарів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на речника прем'єра.

"Борис Джонсон залишається у госпіталі Святого Томаса "під наглядом", - ідеться у повідомленні.

За словами речника прем’єра, Джонсон провів "комфортну ніч" та перебуває "у доброму гуморі".

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Водночас, речник відмовився відповідати, чи має очільник британського уряду пневмонію та чи доводилося лікарям застосовувати апарат штучної вентиляції легенів.

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Раніше стало відомо, що неділю вночі прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого раніше діагностували коронавірус,був поміщений в одну з лікарень Лондона.

Перше фото: АА