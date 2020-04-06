Прем'єр Британії Борис Джонсон із коронавірусом потрапив до лікарні
Укрінформ
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, у якого раніше діагностували коронавірус, був поміщений в одну з лікарень Лондона.
Про це повідомляє ВВС.
В офісі прем’єр-міністра такий крок назвали запобіжним заходом. Спікер глави уряду зазначив, що у Джонсона "залишаються всі симптоми коронавірусу".
Представники Джонсона відзначили, що, найімовірніше, він проведе в лікарні одну ніч і вже вранці буде з дому проводити нараду уряду.
Минулої п'ятниці на засіданні кабінету з питань боротьби з епідемією Джонсон головував, користуючись відеозв'язком.
Нагадаємо: у Британії, за офіційними даними, понад 42 тисячі заражених коронавірусом і більше ніж 4,3 тисячі померлих.