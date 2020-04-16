Чому Дональд Трамп атакує ВООЗ?

Якщо президент США не відмовиться від своєї ідеї, ВООЗ працюватиме з обмеженнями

У вівторок президент США виступив із гучною заявою, звинувативши Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) у підігруванні Китаю, приховуванні справжніх даних про коронавірус та невірному інформуванні інших про небезпеку. Трамп оголосив, що Сполучені Штати припиняють фінансувати ВООЗ, допоки там не розберуться зі своїми "катастрофічними" помилками. Втім, наскільки обґрунтованими були заяви глави Білого дому, і чому Дональд Трамп заговорив про це саме зараз? А головне, з якою метою?

ЩО ЗАЯВИВ ТРАМП

"Сьогодні я розпорядився, щоби моя адміністрація зупинила фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки триває оцінка її ролі у приховуванні інформації про поширення коронавірусу та помилок у реагуванні на нього", – наголосив 14 квітня глава Білого дому.

Він пояснив свою позицію тим, що "світ залежить від ВООЗ", яка працює для забезпечення країн своєчасною і точною інформацією про міжнародні загрози для здоров'я, а також для того, щоби розповісти правду про розвиток ситуації. "ВООЗ не справилася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність", – висловився глава Білого дому.

Трамп звинуватив ВООЗ у тому, що Організація весь час підігрувала Китаю, який приховував справжні дані про поширення коронавірусу, а також приймала катастрофічно помилкові рішення на початку пандемії.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИСТУПУ

Резонансна заява президента США пролунала після кількох тижнів безперервної критики його адміністрації щодо повільної та неефективної реакції на пандемію. При цьому наводився факт, що Центр контролю та профілактики захворювання США (CDC) почав формувати доповіді для Мінохорониздоров'я про поширення коронавірусу ще 1 січня. Причому, CDC мав прямий контакт із Китаєм для збору інформації.

Дональд Трамп / Фото: Official White House Photo

Згадувалось, що на початку січня Трамп почав отримувати на секретних брифінгах доповіді розвідувальних структур із цього питання. А 21 січня в Сіетлі була зафіксована перша інфікована коронавірусом людина на території США.

Наближений до Трампа радник з питань торгівлі Пітер Наварро вже 29 січня вперше попередив президента про те, що коронавірус – небезпечний для США і здатний позбавити життя до 500 тис. американців.

Однак упродовж наступного місяця Дональд Трамп заявляв, що Америка чудово підготовлена до коронавірусу, і ситуація під контролем. Його позиція не змінилася й після повторного попередження Наварро та інших радників про критичне зростання ризиків виникнення пандемії.

Лише 13 березня президент Трамп оголосив у країні надзвичайну ситуацію національного масштабу, коли кількість осіб із позитивним тестом на коронавірус у США перевищила 1,2 тис. людей.

Ця хронологія дає підстави для критиків Трампа звинувачувати його у неефективній реакції, яка вже призвела до понад 30-ти тисяч смертей американців. Сам же глава Білого дому замість визнання помилок звинуватив у всьому ВООЗ. Ніби ніхто більше не попереджав його про серйозну небезпеку.

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ВООЗ ПРИПИНЕННЯ ВНЕСКІВ США?

Сполучені Штати є найбільшим контрибутором для ВООЗ. За офіційною статистикою, доля США у загальних внесках Організації становить 14,67%, приблизно $400-500 млн щороку. Далі за розмірами пожертвувань іде Фонд Білла і Мелінди Гейтс (9,67%), Альянс GAVI (8,93%), Сполучене Королівство (7,79%). Замикає першу п'ятірку Німеччина (5,68%). Тобто, доля Сполучених Штатів не вважається надзвичайно великою в масштабах всієї спільноти, але є критично важливою для забезпечення безперервної роботи ВООЗ, особливо в період пандемії.

Сам глава Всесвітньої організації охорони здоров'я відреагував на різку заяву Трампа у зверненні наступного дня. "Ми шкодуємо про рішення президента США зупинити фінансування нашої Організації. За підтримки народу та уряду Сполучених Штатів ВООЗ працює над покращенням здоров’я багатьох найбідніших та найвразливіших людей у світі", – підкреслив 15 квітня генеральний директор Організації доктор Тедрос Аданом Гебреісус.

Він акцентував, що ВООЗ протистоїть не лише COVID-19. "Ми також докладаємо зусиль у боротьбі з поліомієлітом, кором, малярією, еболою, ВІЛ, туберкульозом, недоїданням, раком, діабетом, психічними та багатьма іншими захворюваннями", – окреслив завдання Організації Гебреісус.

Антоніу Гутерреш

На захист ВООЗ негайно став генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він зауважив, що ця організація перебуває "на передовій" боротьби з коронавірусом. "Зараз не той час, щоб скорочувати ресурси ВООЗ або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом", – підкреслив генсек ООН.

ДЕМОКРАТИ: ТРАМП ПОРУШИВ ЗАКОН, ЯК І У ВИПАДКУ УКРАЇНИ

Тим часом, демократи в Конгресі США на чолі з Ненсі Пелосі обурилися заявою Трампа. Законодавці наголошують, що президент порушив закон, коли "замінив політичні пріоритети, прийняті Конгресом, на власні" та намагається перекроїти затверджене законодавчим органом фінансування. У цьому зв'язку демократи вже згадали про висновок Рахункової палати США щодо порушення Трампом закону, коли він розпорядився зупинити оборонну допомогу для України.

"Президент не має односторонніх повноважень припиняти обумовлений внесок Сполучених Штатів у ВООЗ. Крім того, відмова від фінансування ВООЗ є безглуздим кроком, який лише послаблює міжнародні інструменти боротьби з цією пандемією", – йдеться в офіційній заяві Комітету з асигнувань Палати представників.

Білл Гейтс

Розкритикував Трампа й засновник Microsoft Білл Гейтс. Він підкреслив, що ВООЗ своїми зусиллями уповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не стане на заміну.

Небезпечним вважають рішення Трампа також у Торговельній палаті США, Американській медичній асоціації, найбільших медичних університетах країни.

"ПІАР" ПІД ЧАС ЧУМИ

Перед тим, як оголосити рішення по ВООЗ у вівторок, президент США в той же день під час брифінгу з питань коронавірусу продемонстрував журналістам цікавий, на його погляд, відеоролик. Кадр за кадром у ньому лунали запевнення, що адміністрація Дональда робить більше, ніж можливо, для того, щоби врятувати американців від COVID-19. У відеоряд навіть потрапили уривки висловлювань губернаторів-демократів найбільш постраждалих штатів. Вони дякували уряду й президенту за виділення з федеральних фондів апаратів ШВЛ та іншу допомогу, яку, в принципі, має забезпечувати керівництво країни в таких ситуаціях.

Щоразу, коли відео розхвалювало Трампа, він дивився в зал і характерно розводив руками, ніби приймав привітання. Це дещо спантеличило репортерів.

"Ми ніколи не бачили таких відео в цьому пресцентрі. Це виглядає як виборча кампанія. Хто це все робить?" – спитав у президента під час брифінгу один із нечисленних журналістів.

Дональд Трамп / Фото: Official White House Photo

"Це було зроблено групою фахівців у офісі, – відповів Трамп, не зрозумівши одразу причину цього запитання. – Я можу надати вам сотню таких кліпів". Президент явно не вважав, що відвертий виборчий піар з елементами видозміненої реальності, коли в країні від коронавірусу щодня гинуть тисячі американців, є принаймні несвоєчасним.

Й чим далі розвивалась дискусія, тим далі глава Білого дому запевняв усіх в правильності того, що почув щойно з відеоролика. Наприкінці Трамп вкотре назвав "фейковими новинами" американські ЗМІ, які критикують дії його кабінету.

Утім це не єдина історія про виборчий піар Дональда Трампа на пандемії. У Податковій службі США розповіли The Washington Post про вимогу Трампа вписати його прізвище у чеки матеріальної допомоги. Це саме та допомога, яка не без складнощів була узгоджена в Конгресі між республіканцями й демократами, щоби стимулювати збереження робочих місць та уберегти від скрути незаможних американців, середній бізнес та загалом економіку країни.

Тож напис "Дональд Дж. Трамп" на кожному чеку з $1200 матдопомоги для 70 млн американців перед президентськими виборами нічим не відрізняється від пакету з гречкою й макаронами та биркою від кандидата на виборах в Україні. Хіба що можна додати використання державного ресурсу для власної агітації, як це розцінили би в українських реаліях.

Спроби президента США переадресувати всі звинувачення у неефективному реагуванні під час пандемії на ВООЗ легко пояснюються особистими властивостями самого Трампа. Він не визнавав своїх помилок і раніше, а зараз, у період виборчої кампанії – це може гарантувати йому кінець президентства.

Втім, глава Білого дому обрав украй небезпечний спосіб для політичного самоствердження. Його позицію вже розкритикувала більшість міжнародних організацій, інші країни та демократи в США. Якщо Дональд Трамп не відмовиться від своєї ідеї, ВООЗ певний час зможе працювати й далі, однак очевидно, вже з обмеженнями. І щоразу, коли згадуватиметься роль цієї Організації в боротьбі з COVID-19 – що вона зробила, а що не змогла – виникнуть справедливі підстави звинувачувати в усіх прорахунках президента Дональда Трампа. А тут йдеться, насамперед, про людські життя.

Ярослав Довгопол. Вашингтон