Трамп оголосив у Штатах національну надзвичайну ситуацію через коронавірус

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження надзвичайної ситуації національного масштабу для збільшення зусиль у боротьбі з неконтрольованим поширенням коронавірусу COVID19.

З відповідною заявою він виступив під час спеціальної прес-конференції в п'ятницю в Рожевому саду Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я офіційно оголошую національну надзвичайну ситуацію", — заявив американський президент.

Він також зауважив, що це дозволить залучити до $50 млрд зі спеціальних фондів для боротьби з хворобою та подолання наслідків. Трамп назвав виділення фінансів "великою сумою" для штатів, округів та органів місцевого самоврядування.

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, у США наразі. офіційно зареєстровано 1268 випадків захворювання коронавірусом.

Загалом, станом на другу половину п'ятниці, у світі зафіксовано 137.445 заражених коронавірусом осіб. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80.945), Італії (15.113), Ірані (11.364), Південній Кореї (7.979), Іспанії (4.344). Щонайменше 5088 пацієнтів по всьому світу померли. Видужали 69.799 людей.