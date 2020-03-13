"Вірус паніки гірший від коронавірусу": Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський просить українців із розумінням сприймати рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу.

Глава держави прокоментував закриття кордону та карантинні обмеження в країні у зверненні, оприлюдненому на його сторінці в Фейсбуці.

"Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!" - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально - сьогодні померла 71-річна жінка з Житомирщини.

За останніми даними поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 тисяч людей, загинуло 5088, одужало 69 779.