Україна повністю закриє авіасполучення з 17 березня - Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з 17 березня Україна повністю перекриє авіасполучення через коронавірус.

Про це повідомляє NEWSONE.

"17 березня, з 0:00 годин авіасполучення в Україні буде повністю обмежено. Сухопутне і морське сполучення будуть продовжувати працювати, наші громадяни зможуть повернутися в країну", - сказав Разумков.

За його словами, дуже непроста зараз ситуація в світі з пандемією коронавірусу.

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"Але давайте будемо відвертими, в Україні зараз ситуація набагато краща, ніж за кордоном. Але ми повинні зробити все, щоб по максимуму убезпечити і Україну і українців від глобальної загрози, з якою зіткнувся світ. Якщо ми говоримо про превентивні методи, які були вже задіяні, то сьогодні було засідання РНБО з цієї ситуації ", - сказав Разумков.

Спікер додав, що РНБО підготував список превентивних заходів, які будуть реалізовані найближчим часом.

"Верховна Рада продовжує працювати. Я впевнений, що в будь-якому випадку наступного тижня ми будемо спостерігати позачергове засідання парламенту, на якому будуть прийматися законопроекти, які необхідні сьогодні для забезпечення роботи різних установ. Буде задіяна вся вертикаль влади", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один у Житомирській. Згодом жінка з Житомирської області померла.