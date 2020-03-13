Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

КМУ також запропонував введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

13.03.2020

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що до середини наступного тижня парламент проведе позачергове засідання для ухвалення документів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.

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Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає можливість проведення онлайн-засідань уряду.

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МОЗ радить, як запобігти інфікуванню новим коронавірусом?

1. Не торкайтеся до потенційно контамінованих вірусом поверхонь, зокрема до тварин, у регіонах із виявленими випадками інфікування.

2. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом:

тривалість процедури — 20–40 с;

вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;

обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук;

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);

антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);

тривалість обробки — близько 30 с;

особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);

обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами;

у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;

контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

3. Уникайте скупчення людей.

4. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.

5. Використовуйте захисну маску:

обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);

якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.

Використовуйте маску правильно:

вона має покривати ніс і рот;

вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

заміняйте маску, щойно вона стала вологою;

не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

заміняйте маску щочотири години;

не використовуйте маску повторно.

Засоби індивідуального захисту для медичних працівників

Джерело: МОЗ

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Україна призупинила залізничне сполучення зі Словацькою Республікою через оголошення Словаччиною надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом.

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У Вінниці дошкільні навчальні заклади призупинять роботу у зв’язку з запровадженням заходів із запобігання поширення коронавірусу з понеділка, 16 березня.

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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення закону, який передбачає низку заходів щодо протидії коронавірусу COVID-19.

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РНБО на засіданні у п’ятницю має прийняти план щодо протидії коронавірусу, а також питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн, заявив Президент Володимир Зеленський.

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У місті Радомишль на Житомирщині, де госпіталізували жінку з коронавірусом, призупиняють рух громадського транспорту та роботу ринків.

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Адміністрація морських портів України відвела в Бердянському морському порту спеціальний карантинний причал на випадок, якщо буде прийнято рішення про необхідність карантину для судна.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт підписав наказ про запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 в Україні.

Міністерство освіти і науки змінює дати або скасовує проведення всеукраїнських учнівських олімпіад у зв’язку з загальнонаціональним карантином.

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Через інфікування коронавірусом пенсіонерки з Радомишля на Житомирщині 22 людей, які контактували з нею, ізолювали.

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Батькам варто на період карантину, якщо вони залишають вдома дитину одну, перевірити, чи знає вона номери екстрених служб, та обговорити періодичність зв'язку.

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Перший в Україні пацієнт з Covid-19 почувається добре, але все ще знаходиться в лікарні. Дружина пацієнта перебуває в самоізоляції, у неї тестування не виявило коронавірусної інфекції.

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Фонд соцстрахування опрацьовує питання лікарняних під час карантину - аступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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В умовах карантину журналісти у Верховній Раді працюватимуть у пресцентрі на третьому поверсі будівлі парламенту, а кулуари для них тимчасово закриють.

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У місті Первомайський Харківської області після наради місцевої влади з директорами навчальних закладів вирішили оголосити карантин.

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12.03.2020

У місті Радомишль на Житомирщині, де в 70-річної жінки виявили перший в області випадок захворювання на коронавірус, оголосять надзвичайну ситуацію.

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Дружина хворого на коронавірус буковинця, яка повернулася з Італії, перебуває у самоізоляції під наглядом медиків. Але жодних симптомів вірусної інфекції у неї немає.

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Міністерство освіти і науки разом з Міністерством охорони здоров’я дають роз’яснення батькам, як діяти в ситуації карантину.

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Прокуратура відкрила справу щодо посадових осіб Харківської міської ради за зрив карантинного режиму. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до трьох років.

Санітарна обробка харківського метро / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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Змін у календарному плані Верховної Ради через карантин для недопущення розповсюдження коронавірусу поки не планується - заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

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Національний банк рекомендує максимально перейти на безготівкові розрахунки на період карантину. Регулятор також відправлятиме на “карантин” готівку від банків.

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Жодного пункту пропуску на українському кордоні наразі не закрили, вони працюють в штатному режимі. Проте найближчим часом Кабмін обмежить кількість працюючих пунктів пропуску.

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У столиці введено жорсткий контроль за виконанням рішення про призупинення освітнього процесу в навчальних закладах.

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МАУ скасовує чотири внутрішні рейси у зв’язку із загрозою розповсюдження коронавірусу.

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Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації підприємствам стосовно необхідних заходів у зв`язку з поширенням Covid-19, зокрема пропонує відпускати працівників на дистанційну роботу.

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У Миколаєві всі освітні заклади пішли на карантин, але у дитсадках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких не мають змогу взяти відпустку. Не скасовуватимуть і масові культурні заходи.

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У разі поширення Covid-19 територією України, можливі додаткові обмежувальні заходи. Не виключається і "закриття" міст.

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Кабінет міністрів буде реагувати на невиконання постанови про карантин. У постанові чітко прописано, що міністерства, центральні органи виконавчої і місцеві органи виконавчої влади будуть звітувати щодня Міністерству охорони здоров'я про стан виконання постанови про карантин. МОЗ щодня зводитиме інформацію і щодня передаватиме її Кабміну з певними пропозиціями.

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При Міністерстві охорони здоров'я працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу.

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Православна церква України не бачить обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь при умові дотримання усіх правил поведінки в релігійних установах при карантині.

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В Україні не будуть обмежені залізничні, автобусні та автомобільні перевезення, як за кордон так і по країні.

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Мер Києва Віталій Кличко відповів на запитання киян у соціальних мережах у зв'язку із запровадженням у місті обмежувальних заходів.

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Порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність. Зокрема, санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А в разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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У Львові для запобігання поширенню коронавірусу дезінфікують зупинки громадського транспорту.

Громадський транспорт Львова дезінфікують/ Фото: Маркіян Лисейко

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В Україні перенесли пробне ЗНО. Пробне незалежне оцінювання у 2020 році відбудеться 4 та 11 квітня, учасники мають повторно роздрукувати запрошення-перепустки.

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У зв’язку з введенням в Україні карантину Рада суддів України просить громадян з ознаками будь-якого вірусного захворювання утриматися від відвідання суду.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба змінив режим роботи зовнішньополітичного відомства та закордонних дипломатичних установ через стрімке поширення у світі коронавірусу.

Зокрема, ті співробітники, які у період карантину у дитсадках та школах не можуть залишити дитину до 14 років вдома, зможуть прийти з нею на роботу. Для цього в МЗС виділять окреме приміщення, де діти зможуть побути з книжкою чи гаджетом.

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Під час запровадженого карантину Укрпошта працюватиме у звичайному режимі: доставлятиме пенсії та грошові виплати, а також продовжить приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 9 березня затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.