Ємець пропонує зібрати позачергову Раду для закону про коронавірус

Ємець пропонує зібрати позачергову Раду для закону про коронавірус

Укрінформ
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення закону, який передбачає низку заходів щодо протидії коронавірусу COVID-19.

Відповідну ініціативу глава МОЗ озвучив перед засіданням Кабінету міністрів 13 березня, повідомляється на Telegram-каналі Коронавірус-інфо Міністерства охорони здоров'я.

“Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати поширення інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон”, - заявив Ємець.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

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