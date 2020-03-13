Ємець пропонує зібрати позачергову Раду для закону про коронавірус
Відповідну ініціативу глава МОЗ озвучив перед засіданням Кабінету міністрів 13 березня, повідомляється на Telegram-каналі Коронавірус-інфо Міністерства охорони здоров'я.
“Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати поширення інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон”, - заявив Ємець.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.
В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.