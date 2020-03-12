Ємець хоче доповнити медреформу державним страхуванням

Реформа системи охорони здоров’я продовжується і буде доповнена напрямом на створення в Україні державної страхової медицини.

Про це міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив на Форумі «Прогрес реформи первинної ланки і координація зі спеціалізованою медичною допомогою у 2020. Вакцинація як показник якості на первинці. Роль первинки у відповіді на Covid-19», повідомляє у Фейсбук міністерство охорони здоров'я.

“Ми в жодному разі не збираємося зупиняти медичну реформу, вона продовжується. Сьогодні ми готуємо модель, яка доповнить напрям реформи створенням в Україні державної страхової медицини. Тобто українці вперше отримають державне медичне страхування, яке забезпечить не тільки доступність до будь-якого медичного закладу, а і надання допомоги найкращих визнаних спеціалістів”, - заявив Ілля Ємець.

За словами міністра, реформа системи охорони здоров’я, окрім моделі державного медичного страхування, передбачає також об’єднання найкращих професіоналів у Колегію лікарів, а також зменшення бюрократичного апарату системи охорони здоров’я.

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“Еволюційний шлях реформи охорони здоров’я повинен об’єднати пацієнта і медика. Впроваджуючи зміни ми повинні орієнтуватися на інтереси людей. При цьому ми не можемо допустити, щоб від реформи постраждав 2 і 3 рівні медицини”, - підкреслив Ємець.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

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Парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду. Іллю Ємця було призначено міністром охорони здоров’я.