Шмигаль назвав маніпуляцією інформацію про наміри ліквідувати НСЗУ

Шмигаль назвав маніпуляцією інформацію про наміри ліквідувати НСЗУ

Укрінформ
Розмови про начебто наміри ліквідувати Національну службу здоров'я (НСЗУ) є маніпуляцією.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно НСЗУ (інформація про наміри ліквідувати - ред.) - це неправда і маніпуляції”, - зазначив Шмигаль.

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У четвер, 5 березня, в ефірі одного з українських телеканалів міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що має на меті перетворити Національну службу здоров'я України на службу, що займатиметься медичними страхуваннями.

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