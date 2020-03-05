Переносити другу хвилю медреформи немає потреби - експерт

Переносити у часі другу хвилю медичної реформи немає потреби. У квітні фінансування вторинки буде стовідсотковим.

Про це в Івано-Франківську сказав експерт з підтримки медичної реформи НСЗУ та Програми «U-LEAD з Європою» Василь Височанський, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, чи є причини для перенесення другої хвилі медреформи у часі.

«Я не бачу потреби у відтермінуванні. У квітні фінансування вторинки буде стовідсоткове. Я не бачу тут проблем, щоб боятися зменшення фінансування. Головне – підписати договір з НСЗУ. Кожний заклад знає, скільки він має отримати коштів на 9 місяців», - зазначив Височанський.

Він зауважив, що процес підписання договорів медичних закладів з НСЗУ триває до 28 березня.

«Якщо нині ЦРЛ (центральна районна лікарня – ред.) не підпише договір на надання хірургічної чи пологової допомоги, з 1 квітня НСЗУ не буде фінансувати. Втім, це може забезпечити місцева влада», - додав експерт.

На його переконання, фаховим лікарям теж немає причин хвилюватись, адже усі будуть затребувані.

«В опорних лікарнях, думаю, усі лікарі матимуть роботу і будуть працювати. А в таких закладах, де операцій майже не було, то будуть проблеми… Оплата буде відбуватись за надану медичну послугу, а якщо госпіталізації в хірургічний відділ немає, то і не буде надходження», - пояснив Височанський і додав, що вже у серпні НСЗУ буде фінансувати медзаклади на 60%, решту їм доведеться заробляти самотужки.

Нагадаємо, Івано-Франківська обласна рада на сесії 21 лютого прийняла звернення до уряду , парламенту та НСЗУ щодо відтермінування другої хвилі медичної реформи через недофінансування медицини, що , у свою чергу, не дає можливості усім закладам вторинного і третинного рівня підписати угоду з НСЗУ.