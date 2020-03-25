У ще одного депутата Ради лікарі підтвердили коронавірус

У позафракційного нардепа Верховної Ради Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19.

Про це у вівторок, 24 березня, у коментарі одному з телеканалів повідомила народний депутат Вікторія Гриб.

"Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його лікар", - повідомила Гриб.

Вона зазначила, що останній раз контактувала з Рудиком на засіданні Верховної ради 17 березня. У зв'язку з цим Гриб буде тиждень перебувати на обсервації, оскільки Рудик у сесійній залі сидить перед нею.

Вона припустила, що хворий колега міг заразитися від Сергія Вельможного, у якого діагностували коронавірус, і який сидить в Раді перед Рудиком.

Як раніше повідомляло агентство, народний депутат партії "Слуга народу" Руслан Горбенко знаходиться в лікарні з лівостороннім запаленням легенів, у нього виявили коронавірус.