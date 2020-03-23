У депутата «Слуги народу» виявили коронавірус – він у лікарні

Народний депутат партії "Слуга народу" Руслан Горбенко перебуває у лікарні із лівостороннім запаленням легень, у нього виявлено коронавірус.

Про це поінформувала його колега по фракції Євгенія Кравчук у Facebook.

"Сьогодні у нашого колеги, нардепа від «Слуги народу» Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень. Треба зазначити: Руслан в останній місяць не виїжджав за кордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше", - написала вона.

Кравчук зауважила, що щодо цього випадку зараз ведеться епідеміологічне розслідування.

"Наразі ясно, що симптоми у Руслана проявилися лише 19 березня, тому, найвірогідніше, перебуваючи 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Але коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної Ради. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався" - наголосила вона.

Кравчук запевнила, що "фракція не припиняє роботу, парламент працюватиме, хоч це буде робити складніше".

"Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно – хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити у захисних засобах. У будівлі Ради застосовані безпрецедентні дезінфекційні процедури. Депутати вже обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можливо вирішити дистанційно – вирішуються саме так" - додала народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Руслан Горбенко сьогодні зранку написав у Facebook, що знаходиться в Олександрівській лікарні, раніше здав 2 тести один результат негативний, інший позитивний. А сьогодні здав третій і чекає на результат. За його словами, у нього в середу минулого тижня ввечері піднялася температура, у четвер був кашель, потім полегшало, в суботу він приїхав до лікарні, настояв на рентгені, бо при прослуховуванні все начеб-то було добре, виявили лівостороннє запалення легенів.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.