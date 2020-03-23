У депутата "Голосу", який контактував з Шаховим, тест негативний

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, який перебуває на самоізоляції після контакту з хворим на Covid-19 членом депутатської групи "Довіра" Сергієм Шаховим, отримав негативний тест на коронавірус.

Про це Юрчишин написав у Facebook.

"Шість днів ви та я бачили ці двері постійно закритими. Це був перший бар'єр перед зовнішнім світом. Але сьогодні вони відкриті. Бо мій тест на коронавірус – негативний. Щойно поговорив з апаратом ВР – вони повідомили радісну новину. Оскільки тест негативний і симптомів немає жодних - переходжу в режим обмеженої самоізоляції. Буду контактувати з дітьми та дружиною", - написав депутат.

Юрчишин додав, що карантин удома планує відбути до 27 березня, як рекомендує ВООЗ, МОЗ та його лікарі.

"Але якщо буде критична потреба - з дотриманням всіх вимог буду в лавах там, де буду необхідний", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин перейшов у самоізоляцію після того, як коронавірус було діагностовано у члена депутатскої групи "Довіра" Сергія Шахова. 20 березня Юрчишин повідомив, що здав тест на виявлення коронавірусу.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Пізніше Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією.

Народні депутати від фракції "Голос", які контактували з Шаховим, повідомили, що переходять в самоізоляцію.