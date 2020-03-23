Понад 200 тисяч громадян ЄС криза Covid-19 заскочила за кордоном

Євросоюз надає допомогу країнам-членам у поверненні додому понад 200 тисяч громадян ЄС, яких криза заскочила за межами батьківщини.

Про це розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель під час віртуальної пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбулася в режимі телеконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найважливішою темою розмови був коронавірус. Це критичний момент. Вірус не знає національних кордонів, він спричиняє безпрецедентну глобальну кризу, і єдиною можливою відповіддю може бути потужна глобальна співпраця. Співпраця між людьми, регіонами та країнами. Закриватися та шукати рішення самотужки не є виходом, оскільки це лише посилює проблеми на сусідів», - зауважив високий Представник ЄС.

Перший напрямок, за його словами, над яким наразі працюють всі посольства і консульські установи ЄС у третіх країнах, – це повернення додому громадян ЄС, які опинились пастці внаслідок припинення повітряного сполучення. Боррель окремо наголосив, що йдеться не про тих європейців, які постійно проживають за кордоном, а лише про тих, хто розпочав подорож і не зміг повернутися додому внаслідок кризи.

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«Є певні країни, які викликають занепокоєння, - в Азії, в Латинській Америці, в Африці, де зростає кількість європейців, які шукають шляхи для повернення. Важливо робити це також за допомогою регулярного повітряного сполучення, тому що Механізм ЄС із цивільного захисту, за допомогою якого здійснюються така робота, не розрахований на повернення сотень тисяч людей. Ситуація ускладнюється тим, що ... навіть літак для такого польоту знайти важко», - сказав високий представник ЄС.

Він зауважив, що провів телефонні переговори з кількома колегами з країн Латинської Америки та Південно-Східної Азії та просив їх допомогти в отриманні дозволів на польоти для літаків, які мають доправити європейців додому.

«Точної загальної кількості ніхто нині не скаже, але напевно їх більше 200 тисяч. Але ця кількість змінюється щодня, тому що багато людей вже були репатрійовані, але у деяких країнах ми стикаємося з труднощами», - сказав високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, з початку спалаху коронавірусу Covid-19 Євросоюз евакуював з третіх країн 1381 громадянина ЄС. Зараз з використанням можливостей Механізму ЄС із цивільного захисту відразу кілька країн ЄС, зокрема Німеччина, Латвія, Литва, Чехія і Польща, а також Велика Британія, мають намір здійснити повітряні перевезення з репатріації своїх громадян з ряду країн, серед яких Єгипет, Марокко, Туніс, Філіппіни, Аргентина, Перу, Домініканська Республіка, Грузія, Індонезія, В’єтнам, Чад, Судан, Непал і Мальдіви.