Нардеп Шахов контактував з близько 80 людьми, і це лише встановлені – Геращенко

Народний депутат Сергій Шахов, який захворів на новий китайський коронавірус, контактував з близько 80 людьми, і це лише ті, кого встановили.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Той же Шахов, перед тим як зрозумів, що він важко хворий, він спілкувався з близько 80 людьми, і це тільки ті, яких вдалося встановити, і які після повідомлення по телебаченню прийшли здавати тести", - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Пізніше Сергія Шахова госпіталізували з пневмонією.