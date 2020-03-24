У Житомирі експрес-тест підтвердив коронавірус ще в одного хворого

У Житомирі зафіксовано ще один випадок коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Ще один позитивний результат експрес-тесту на Covid-19 у Житомирі. Пацієнтку госпіталізуємо в інфекційному відділенні лікарні №1, чекаємо результатів з лабораторії», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, до цього часу на Житомирщині 2 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, з них один – летальний. В обласному центрі Covid-19 зафіксували у 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії.

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Загалом, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

У світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.