У Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом

У Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження на Covid-19.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей", - сказав Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 24 березня було зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Фото: АА