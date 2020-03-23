В області вже доставляють 300 тисяч тестів на коронавірус - Прем’єр

Тести та інший вантаж, який прибув 23 березня з Китаю, вже доставляється в області.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Сьогодні вночі з Китаю прилетів перший літак з великою партією тестів: 250 тисяч швидких тестів, 50 тисяч високоточних тестів. Є цілий вантаж і апаратів, і масок, вони сьогодні були розподілені по регіонам, за пришвидшеною процедурою були розмитнені і вже роз'їхалися в області”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що в лікарні вже було поставлено 10 млн масок. Щодо забезпечення масками аптечних закладів, він нагадав, що уряд працює з виробниками.

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"На сьогодні ми знаємо, що за добу виробляється 460 тисяч масок... У принципі, в багатьох аптеках вони почали з'являтися, це закриє той критичний попит, який виникає", - сказав прем'єр.

Втім, за його словами, в аптеках багатьох країн маски відсутні, ”оскільки зараз весь світ стоїть в черзі до виробників, і черга тільки очікування кілька тижнів”.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні і одна людина видужала.