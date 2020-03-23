Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні надзвичайний стан

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу (в Україні - ред.) є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи", - наголосив керівник уряду.

За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації.

"І поки що цих заходів достатньо для того, щоб ефективно управляти в тих регіонах, де захворювання з'явилось, і ситуацію в країні в цілому. Щодо запровадження надзвичайного стану... цього тижня, так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні режим надзвичайної ситуації запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Крім того, на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС під головуванням голови Львівської ОДА Максима Козицького, яке відбулося ввечері у понеділок. 23 березня, ухвалено рішення запровадити на території області надзвичайну ситуацію із 00:01 24 березня.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення понад 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

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Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні уряду доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Цей документ має передбачити механізм на уповноваження Президента запроваджувати надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

23 березня керівництво Верховної Ради провело робочу нараду в онлайн-режимі з керівниками парламентських фракцій і груп. Під час неї більшість парламентських фракцій виступили проти можливого впровадження надзвичайного стану в Україні.