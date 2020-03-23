У Львові запроваджують режим надзвичайної ситуації

У Львові з 24 березня запроваджується режим надзвичайної ситуації.

Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий.

"З 00.00 год 24 березня у Львові та області введено режим надзвичайної ситуації. Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Головне питання: чи працюватимуть завтра підприємства, які працювали сьогодні? Відповідь: так працюватимуть! Рішення про закриття ніхто не приймав", - заявив він.

Садовий також додав, що "більше деталей - згодом".

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.