На Львівщині вводять режим надзвичайної ситуації — Козицький

На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС під головуванням голови Львівської ОДА Максима Козицького, яке відбулося ввечері, ухвалено рішення ввести на території області надзвичайну ситуацію із 00:01 24 березня.

Про це повідомляється на сторінці Козицького у Facebook.

"За підсумками засідання ухвалили рішення про визначення ситуації, що склалася на території області у зв’язку з поширенням ГРВІ, спричиненої коронавірусом, як надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня — йдеться у повідомленні.

Як наголосив в.о. директора департаменту охорони здоров’я, за результатами лабораторних досліджень на Львівщині є офіційно підтверджений випадок коронавірусу, що є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування.

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Комісія ухвалила рішення ввести на території області надзвичайну ситуацію із 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи у в умовах надзвичайної ситуації.

«Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні», - акцентував Козицький.

На засіданні також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечуватимуть життєдіяльність області.

Нагадаємо: за станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.